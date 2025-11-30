Nel futuro dell’accoglienza la tavola torna ad essere il luogo di incontro tra cucina e vino, ovvero, si riappropria del ruolo che ha sempre avuto in Italia. Lo racconta il “Ricettario di Famiglia” delle mamme di Casa Tommasi, Milena, Dora, Luciana e Diomira, “custodi” nel tempo, con amore e dedizione, dei sapori più autentici, e protagoniste di quello che non è solo un libro di ricette, ma un progetto culturale ed emozionale che racconta la storia di una famiglia, di un territorio e di una tradizione gastronomica che vive da oltre 120 anni attraverso le diverse generazioni, a Verona e nella Valpolicella dell’Amarone, come Tommasi (che, oggi, ha otto tenute in alcuni dei territori vitivinicoli più vocati del Belpaese, ndr).

Le ricette storiche raccolte nel “Ricettario di Famiglia” sono reinterpretazioni realizzate dagli chef che collaborano con Tommasi: da Marco Dandrea, della Trattoria Al Pompiere a Verona, a Stefano Pace di Villa Quaranta Wine Resort & Thermal Spa, il resort della griffe in Valpolicella, ed a Luca Dalla Via e Luca Nicolis dell’Antica Bottega del Vino, tra i “templi” del vino nel cuore della città scaligera. E che firmano piatti che accompagnano il lettore verso una cucina più contemporanea, dagli gnocchi di patate impreziositi con il tartufo, al risotto all’Amarone, tributo alla Valpolicella Classica, arrivando a proposte più moderne e gourmet. E, soprattutto, dove ogni piatto è accompagnato dall’abbinamento con il vino perfetto.

Copyright © 2000/2025