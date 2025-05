Nel segno della vigna e della vite, inizia ufficialmente il pontificato di Papa Leone XIV

L’immagine biblica della vigna, nella Chiesa, invocando che il Signore “guardi” e “protegga” il ceppo e la vite che ha piantato, per far “risplendere” su tutti il Suo volto di salvezza: sarà il fulcro del rito di conclusione della Santa Messa, in programma domenica 18 maggio (alle ore 10), alla Basilica di San Pietro in Vaticano a Roma, che darà inizio ufficialmente al pontificato di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, ovvero, come spiega “Vaticanews”, il cosiddetto “Ministero Petrino”.

Con un rito che “sottolinea il legame con l’Apostolo Pietro e il suo martirio, che ha fecondato la nascente Chiesa di Roma, e rimarca la valenza specifica delle insegne episcopali “petrine” che vengono imposte al Papa: il Pallio, un paramento liturgico realizzato con lana di agnelli, che rievoca il “buon Pastore”, e l’“Anello del Pescatore”, anello-sigillo che autentica radicalmente la fede, compito affidato a Pietro di confermare i suoi fratelli, detto anello “del Pescatore” perché Pietro è l’Apostolo che, avendo avuto fede nella parola di Gesù, dalla barca ha tratto a terra le reti della pesca miracolosa”.

