Nel Vulture, terra dell’Aglianico - il “Barolo del Sud” - si investe sull’enoturismo

É la terra dell’Aglianico, considerato il “Barolo del Sud”, ma anche la patria del celebre poeta Orazio. Venosa, nel Vulture, accoglie 15.000 turisti l’anno, che salgono a 70.000 nel triangolo Venosa-Lagopesole-Melfi. Il potenziale di crescita però è nettamente superiore: oltre al vino e alle cantine dell’Aglianico c’è una presenza importante di gioielli naturalistici poco conosciuti, come i laghi di Monticchio, nel cratere del Vulcano; tanti borghi ricchi di arte e monumenti, come le stesse Venosa e Melfi; una gastronomia e un artigianato che vantano piccole eccellenze. Adesso si punta sull’enoturismo, con la Cantina di Venosa - azienda vitivicola leader in Basilicata, con 350 soci, 800 ettari, 2,2 milioni di bottiglie - che investe 3,4 milioni di euro per una nuova ala destinata all’accoglienza degli eno-appassionati, che sarà pronta nel 2027. Un grande progetto che sarà ripagato attraverso un forte incremento di vendite dirette, visite in cantina e meeting aziendali. “Ci attendiamo grandi ricadute economiche e sociali per il territorio. Il nostro progetto sostenibile contribuirà a rilanciare il Vulture come destinazione enoturistica” spiega il presidente di Cantina di Venosa, Francesco Perillo.

A novembre, conclusa la vendemmia, inizieranno i lavori, che prevedono una grande ala (1.100 metri quadrati, parzialmente interrata) dedicata interamente all’accoglienza enoturistica: la nuova struttura collegherà fisicamente - e idealmente - i due impianti storici di produzione, magazzino e servizi, già recentemente riorganizzati e rinnovati. Il nuovo progetto, completato entro il 2027, prevede un investimento di 3,4 milioni di euro, di cui 1,25 milioni finanziati con fondi del Pnrr.

“Con questo progetto dedicato all’enoturismo ci avviamo a concludere una fase di riorganizzazione funzionale e degli spazi di lavoro che ci ha tenuti impegnati in questi 5 anni – sottolinea il presidente di Cantina di Venosa, Francesco Perillo - i tempi sono finalmente maturi per un ulteriore passo avanti: far crescere le visite in cantina e, indirettamente, la presenza di turisti sul territorio. Oggi lo spaccio aziendale, uno spazio semplice ma accogliente, genera una quota di fatturato annuo di 700.000 euro con le sole vendite dirette, mentre con la nuova struttura - che includerà una scenografica sala meeting, 150 metri quadrati di sala degustazione, una piccola cucina e una terrazza di 400 metri quadrati - prevediamo un raddoppio del fatturato già il primo anno e la copertura dell’investimento in 6-7 anni. Daremo lavoro ad almeno altre 6 persone dedicate all’accoglienza multilingue e soprattutto - puntualizza Perillo - attraverso accordi con tour operator, associazioni culturali e istituzioni contribuiremo a far decollare l’enoturismo in tutto il Vulture”.

Dal punto di vista produttivo l’impegno di Cantina di Venosa è di arrivare nei prossimi anni a incrementare ulteriormente l’imbottigliato, che attualmente ammonta a 2,2 milioni di bottiglie, ma con un potenziale di 5 milioni. Negli ultimi 5 anni la cooperativa lucana ha visto crescere l’imbottigliato del 169%. Il progetto architettonico di Cantina di Venosa, a cura dello studio Opera 23 Ingegneria, risponde a criteri di sostenibilità ambientale. Parte della struttura di collegamento tra le due cantine preesistenti sarà interrata e coperta da un lungo corridoio di prato; i materiali saranno bio-compatibili; le ampie vetrate permetteranno lo sfruttamento della luce naturale; gli stessi vetri a bassa emissione avranno un effetto “climatizzante” per mantenere il fresco in estate e il caldo in inverno. Sono previste, inoltre, soluzioni a basso consumo energetico e il trattamento e il riciclo delle acque. Infine, una mappatura enoturistica dei vigneti (800 ettari), con punti attrezzati di sosta e un parco di biciclette e automobili elettriche messe a disposizione degli enoturisti.

