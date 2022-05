NeoBistrot Bellevue al Metropole - Taormina (ME)

Dopo la pausa forzata della pandemia, il Metropole Maison d’Hôtes di Taormina torna a dispiegare il suo grande potenziale di struttura ricettiva a trecentosessanta gradi. A partire dal suo rinomato ristorante, capace di proporre la ricercatezza di una cucina gourmet in grado di allietare i palati internazionali più esigenti. Nella Terrazza Bellevue, il ristorante NeoBistrot Bellevue torna a proporre i piatti concepiti e curati dallo chef Antonio Puglisi, pronto a declinare la tradizione del luogo e l’unicità degli ingredienti mediterranei, nella vibrante scena gastronomica di Sicilia, in cui i colori del mare e della terra rappresentano il mood più autentico. Qui, i piatti raccontano di riusciti contrasti, celebrazione del gusto di antiche ricette siciliane, ma ci sono anche tocchi creativi e contemporanei a costruire pietanze assolutamente gourmet, originate da materie prime senza compromessi. In più l’eccezionale colpo d’occhio offerto dalla vista della splendida terrazza sul mare, da dove è possibile godere di un panorama unico sulla baia di Naxos e sul Teatro Greco.

