New entry nel segno dell’eccellenza: la storica cantina abruzzese Masciarelli entra in Altagamma

Una new entry che rafforza il ruolo del vino all’interno di Altagamma: la storica azienda abruzzese Masciarelli, fondata da Gianni Masciarelli e oggi guidata dalla moglie Marina Cvetic, entra a far parte della Fondazione che, dal 1992, riunisce le migliori imprese che promuovono nel mondo l’eccellenza, l'unicità e lo stile di vita italiani. Un risultato che contribuisce a rafforzare la rappresentatività del comparto vinicolo e alimentare all’interno di Altagamma, portando a 22 i brand del settore vinicolo e alimentare al suo interno e confermando il ruolo strategico del vino italiano nel panorama del lusso e dell’alto di gamma a livello globale. Tra le grandi griffe dell’enologia made in Italy che fanno parte del mondo Altagamma ci sono Allegrini, Bellavista, Bertani, Biondi Santi, Ca’ del Bosco, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, Frescobaldi, Livio Felluga, Masciarelli, Masi Agricola, Ornellaia, Pio Cesare e Tenuta Luce.

“L’ingresso di Masciarelli in Altagamma rappresenta per noi un riconoscimento profondo del percorso compiuto dalla nostra famiglia, a partire da Gianni Masciarelli - afferma Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole - è la conseguenza di un lavoro dedicato alla qualità, al rispetto del territorio e alla visione internazionale che Gianni ci ha insegnato. L’Abruzzo è da sempre il cuore della nostra identità, una terra autentica che ispira ogni nostra scelta. Attraverso i nostri vini raccontiamo un Abruzzo contemporaneo, capace di esprimere eccellenza. Condividiamo con Altagamma valori quali cultura d’impresa, sostenibilità e responsabilità. Entrare in fondazione significa portare l’Abruzzo e il meglio del made in Italy nel mondo”.

La Fondazione Altagamma - guidata da Matteo Lunelli (Cantine Ferrari) - riunisce oltre 100 brand del made in Italy d’eccellenza operanti nei settori moda, design, gioielleria, alimentare, ospitalità, motori e nautica, tra cui il vino, con nomi come Allegrini, Bellavista, Bertani, Biondi Santi, Ca’ del Bosco, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, Frescobaldi, Livio Felluga, Masciarelli, Masi Agricola, Ornellaia, Pio Cesare e Tenuta Luce, ma anche spirits con nomi come Nonino, Segnana e Campari, oltre a illycaffè, Sanpellegrino, Acquerello, Baratti & Milano, Calvisius. L’ingresso di Masciarelli ha portato a 22 il numero dei brand appartenenti al settore vinicolo e alimentare, a testimonianza della centralità economica e simbolica di questo comparto per l’alto di gamma italiano, proprio nell’anno in cui l’Unesco ha inserito la Cucina Italiana nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. La cantina Masciarelli nasce nel 1981 dall’intraprendenza di Gianni Masciarelli, figura simbolo dell’enologia abruzzese e grande innovatore, che con il suo operato ha contribuito a far conoscere e valorizzare i vini del territorio, posizionando l’Abruzzo tra le regioni italiane più importanti a livello enologico. Dal 2008 l’azienda fa capo a Marina Cvetic Masciarelli, compagna di vita e di lavoro di Gianni, e alle figlie Miriam Lee e Chiara Masciarelli. Ambasciatrice in Italia e nel mondo dell’eccellenza dei vini abruzzesi, Masciarelli Tenute Agricole conta 7 linee di prodotto, per un totale di 22 etichette, con una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie e un export che raggiunge 60 Paesi.

“Siamo onorati di accogliere fra i soci Altagamma Masciarelli - ha dichiarato Stefania Lazzaroni, dg Altagamma - questa cantina porta non soltanto il prestigio e l’esperienza di un prodotto di qualità assoluta unanimemente apprezzato, ma arricchisce la mappa rappresentativa delle eccellenze italiane che fanno parte della Fondazione con una regione, l’Abruzzo, che offre una eccezionale biodiversità non a tutti nota. Ed è questa una ulteriore testimonianza della varietà unica e della disseminazione su tutto il territorio italiano della nostra cultura del saper fare”.

