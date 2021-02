Nicolas Feuillatte, Aoc Champagne Brut Réserve Exclusive

Marchio certamente tra i più rinomati tra gli appassionati (anche per il suo invitante rapporto qualità/prezzo), Nicolas Feuillatte riveste un ruolo di spicco nell’articolato panorama della Champagne. All’origine della Maison l’uomo d’affari Nicolas Feuillatte e il vigneron Henri Macquart, che hanno creato questa realtà agli inizi degli anni ’70. Champagne Nicolas Feuillatte è per vendite il marchio n°1 in Francia e n°3 nel mondo, espressione di un modello, quello cooperativo, che riunisce un “esercito” di viticoltori formato da 5.000 tra donne e uomini. Il frutto del loro lavoro è sviluppato dallo Chef de Cave, che attraverso l’“Art de l’Assemblage” realizza cuvée dallo stile raffinato, preciso ed elegante. In una veste intrigante e del tutto nuova dal packaging riciclabile al 100% - denominata “United Growers” e dedicata agli uomini e alle donne che coltivano i 2.100 ettari di vigne da cui nascono le cuvées firmate Nicolas Feuillatte - fa mostra di sé lo champagne simbolo della Maison: il Réserve Exclusive Brut. Fresco e dinamico, è il risultato di un assemblaggio composto dal 20% di Chardonnay, dal 40% di Pinot Noir e dal 40% di Meunier. Il suo bagaglio aromatico evidenzia un fruttato intenso ed espressivo, dove note di pera matura e albicocca si fondono con le bollicine e dove l’invecchiamento, di 4 anni, apporta una maturità accattivante che ne perfeziona stile e consistenza.

Copyright © 2000/2021