Nicolas Rossignol, Aoc Pommard Les Noizons 2019

Nicolas Rossignol, classe 1974, rappresenta la quinta generazione di viticoltori nei terroir di Volnay, dove a soli 20 anni, conclusi gli studi al liceo viticolo di Beaune, inizia a vinificare nel domaine di famiglia Rossignol-Jeanniard. Nel 1997 avvia il proprio Domaine con 3 ettari tra Volnay, Pommard, Beaune, Aloxe-Corton e Pernand-Vergelesses, e nel 2005 acquisisce 2,5 ettari da Robert Ampeau introducendo le nuove appellations di Savigny-les-Beaune 1ers Crus Fourneaux e Lavières, e Beaune 1er Cru Clos du Roy. Nel 2011 dalla fusione col domaine di famiglia Nicolas Rossignol arriva a circa 30 diverse appellation fin quando nel 2014, 1,5 ettari di Pommard 1er Cru e Pommard arricchiscono la gamma. Nel 2016, Nicolas progetta una cantina moderna e sostenibile a Beaune, per produrre vini di qualità dai circa 17 ettari di proprietà gestiti secondo tecniche ispirate alla biodinamica, tra cui lotta integrata e adozione del calendario lunare sia in vigna che per la vinificazione. Pommard Les Noizons nasce dall’omonima parcella di età tra 15 e 75 anni situata sopra la collina di Pommard, esposta a sud con il suolo rosso tipico della zona, che dà vita a un vino pieno e ricco, con tannini maturi dovuti all’ottimo soleggiamento, dagli aromi concentrati di frutti rossi tra ribes e more selvatiche, e sfumature terrose ed ematiche e un vibrante corpo dalle tessiture vellutate e succose con un elegante finale speziato.

(Chiara Giovoni)

