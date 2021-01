Nino Franco, Docg Valdobbiadene Superiore di Cartizze 2019

Cartizze è una ristretta area collinare che si estende per soli 108 ettari, piccoli vigneti, racchiusi in 1 chilometro quadrato, che contano all’incirca 140 diversi proprietari terrieri ed è senz’altro l’areale più significativo del comune di Valdobbiadene. Insomma, quello che si definisce un Cru. Il Cartizze 2019 di Nino Franco, ne rappresenta una delle migliori declinazioni. Profuma di frutta bianca matura, cenni gessati, gelsomino e cedro candito. Al palato, l’attacco è delicatamente dolce e il suo sviluppo rivela continua sapidità e fragranza, fino ad un finale ancora su toni fruttati. La cantina Nino Franco nasce a Valdobbiadene nel 1919 grazie ad Antonio. Col figlio Nino, l’azienda cresce, e si consolida. Ma è Primo, figlio di Nino, a dare alla cantina un’impostazione moderna, focalizzando il proprio progetto enologico su un preciso modello di qualità, appreso durante le sue numerose esperienze di viaggio e di studio. All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, si intensifica il controllo sulla conduzione dei vigneti (quasi tutti nel territorio di Valdobbiadene, ad eccezione di alcuni appezzamenti dislocati nella zona di Cartizze), mantenendo comunque una fornitura da alcuni viticoltori della zona. Primo è affiancato in azienda dalla moglie Annalisa, che si occupa di Villa Barberina e dalla figlia Silvia che supporta tutte le scelte produttive, strategiche e commerciali.

Copyright © 2000/2021