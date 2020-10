Nino Franco, Spumante Brut Grave di Stecca 2014

Il Grave di Stecca 2014 è un Metodo Charmat da sole uve Glera, provenienti dall'omonimo vigneto impiantato a pochi passi dal centro di Valdobbiadene. Il suo bagaglio aromatico profuma di frutta bianca fresca, con i ricordi di mela in primo piano, erbe aromatiche e pietra focaia, con qualche tocco affumicato a rifinitura. In bocca, si distende cremoso, con buon apporto della carbonica che lo rende fragrante e contrastato, fino ad un finale persistente e dai cenni di mandorla tostata. La cantina Nino Franco nasce a Valdobbiadene nel 1919 grazie ad Antonio. Col figlio Nino, l’azienda cresce, e si consolida. Ma è Primo, figlio di Nino, a dare alla cantina un’impostazione moderna, focalizzando il proprio progetto enologico su un preciso modello di qualità, appreso durante le sue numerose esperienze di viaggio e di studio. All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, si intensifica il controllo sulla conduzione dei vigneti (quasi tutti nel territorio di Valdobbiadene, ad eccezione di alcuni appezzamenti dislocati nella zona di Cartizze), mantenendo comunque una fornitura da alcuni viticoltori fornitori della zona. Primo è affiancato in azienda dalla moglie Annalisa, che si occupa di Villa Barberina, relais aziendale acquistato nel 2004, e dalla figlia Silvia che supporta tutte le scelte produttive, strategiche e commerciali di una realtà vinicola che sforna in media oltre 1.000.000 di bottiglie.

