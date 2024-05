Nino Negri, Docg Valtellina Superiore Castel Chiuro Riserva 2011

Nasce in montagna tra le rocce delle Alpi della Valtellina, in terreni caratterizzati da sabbia e limo e ricchi di sassi, il nuovo Nebbiolo Docg Riserva 2011 della storica azienda Nino Negri. Le 5.994 bottiglie numerate della produzione in tiratura limitata hanno riposato per dodici anni nelle cantine del Castello a Chiuro, dove ha sede la cantina, per affinare un rosso che sprigiona il gusto del territorio che lo accoglie, un vino unico che si distingue per la sapidità e gli aromi speziati, capace di invecchiare per altri 15-20 anni. I vitigni crescono sui terrazzamenti con esposizione a sud a un’altitudine variabile tra i 300 e i 600 metri. Le uve sono state raccolte tra metà e fine di ottobre, dopo una primavera piovosa e un’estate calda, che ha portato a una maturazione anticipata di circa dieci giorni rispetto alla media annuale. Il mosto è stato messo in botti di rovere che hanno consentito di dosare naturalmente piccolissime dosi di ossigeno, permettendo un’interazione tra il colore e i tannini e determinando così un ammorbidimento del gusto e uno sviluppo delle sensazioni di frutta rossa matura. Il colore risulta rosso granato con riflessi rubino di media intensità. Al naso, il lungo affinamento esalta i profumi della roccia umida, delle spezie balsamiche e del sottobosco. In bocca, il sapore ha note saline e minerali con tannini sottili e tesi che creano un retrogusto lungo e persistente.

