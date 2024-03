Nododivino, Doc Montepulciano d’Abruzzo Teate Torrepasso 2019

1973 è la data di fondazione di Citra; 9 le cantine che raggruppa; 3000 le famiglie associate; 6.000 gli ettari totali di vigna che conduce e che producono 1 milione di ettolitri, tradotti in circa 22 milioni di bottiglie all’anno. Questi sono i numeri che rendono Citra la principale realtà produttiva vitivinicola d’Abruzzo, tutta concentrata sulla provincia di Chieti: un territorio vasto che porta con sé tanta ricchezza in termini di suoli e microclimi. Proprio questo immenso patrimonio ha permesso alla cooperativa di lanciare un progetto di qualità, a partire da un lungo studio di zonazione e un protocollo di produzione ideato da Attilio Scienza e Riccardo Cotarella. Nel 2019 è così nato Codicedivino - oggi rinominato Nododivino - che a partire da 100 selezionatissimi ettari produce circa 110.000 bottiglie, suddivise in due linee. La monovarietale (che comprende un Montepulciano, una Passerina, un Pecorino, un Cerasuolo e due spumanti, bianco e rosato) e la linea Oro, che prevede un Trebbiano, un Pecorino e una Passerina Superiori e un Montepulciano della sottozona di Teate (porzione litoranea-collinare della provincia di Chieti). Decisamente speziata al naso, la versione 2019 sviluppa poi profumi fruttati rossi e di sottobosco con un tocco iodato; il sorso è dolce e pieno, ben aderente si dispiega sapido e pepato, tornando su note fruttate, speziate e lievemente vegetali e amaricanti in chiusura.

(ns)

