Novaripa, Terre di Chieti Igp Pecorino Agronika 2018

La cantina sociale Novaripa nasce nel 1969 come cooperativa formata da 20 agricoltori con il nome di Cantina Ripa Teatina. Oggi i membri sono 400 e gli ettari vitati 700, compresi nelle zone di Ripa Teatina, Francavilla al Mare, Bucchianico e Chieti, per una produzione di 2.000.000 di bottiglie. I vini sono realizzati attingendo sia al bacino varietale che alle denominazioni tradizionali dell’Abruzzo, ma non mancano anche alcune incursioni tra le varietà internazionali, a cui la cooperativa riserva comunque un ruolo preminente. Nel 2018 è iniziato un processo di rinnovamento aziendale sia strutturale sia di immagine con un complessivo restyling dell’intera azienda. I nomi dei vini, per esempio, nascono tutti da elementi che raccontano il vino stesso: “Sagoma”, rimanda alla silouhette dei vigneti, “Agronika” deriva da Agro, ossia terra, “Monatic” nasce dall’unione di Luna (Moon) e Lunatico a descrivere l’influenza del satellite sull’agricoltura. “Spyro” è legato alla storia di Ripa Teatina, dove i primi 20 coltivatori avevano la loro terra. “Rocky Marciano” è la linea che rende omaggio al celebre pugile campione, il cui padre era originario di Ripa Teatina. Il Pecorino Agronika 2018, affinato in acciaio, possiede profumi intensi ed immediatamente agrumati, che anticipano uno sviluppo gustativo fragrante e di buona sapidità, con finale dai ritorni fruttati che invita ad un altro sorso.

