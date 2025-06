Oltre 17.000 euro raccolti dalla “Vendemmia Solidale”, progetto charity by Le Manzane

É di oltre 17.000 euro - la cifra più alta mai raccolta - il ricavato della “Vendemmia Solidale” 2024, evento charity promosso dalla cantina trevigiana Le Manzane: saranno destinati a “C’è da Fare”, onlus fondata nel 2023 dall’attore e comico genovese Paolo Kessisoglu e da Silvia Rocchi per combattere il disagio giovanile. Lo scorso settembre 550 persone avevano preso parte alla raccolta dell’uva in nome della solidarietà.

I fondi raccolti serviranno a far partire, entro il 15 settembre, il progetto Cdf Safe Teen Dolomiti: “una presa in carico ambulatoriale ad alta intensità - hanno spiegato Paolo Kessisoglu e Silvia Rocchi, rispettivamente presidente e direttrice generale di “C’è Da Fare” Ets - che consente alla struttura sanitaria di far fronte in maniera tempestiva alla crescente richiesta di cura da parte di adolescenti e famiglie in grave stato di disagio psicologico e psichiatrico”.

Lo scorso settembre l’evento benefico aveva visto la partecipazione di ben 550 persone, che si erano dedicate alla raccolta manuale dell’uva immersi nello splendido scenario delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità Unesco. “Io e la mia famiglia siamo profondamente felici e orgogliosi - ha dichiarato Ernesto Balbinot, titolare della cantina Le Manzane (che esporta in oltre 30 Paesi) - perché quest’anno, grazie alla “Vendemmia Solidale”, abbiamo raggiunto il record nella raccolta fondi”. Dagli oltre 9.000 kg di uva raccolti durante la “Vendemmia Solidale” 2024 sono nate le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg messe in vendita nel periodo natalizio.

C’è Da Fare Ets è un’associazione no profit, nata nel 2023, che si impegna ad abbattere lo stigma delle malattie mentali negli adolescenti. Disegna ed avvia progetti concreti, scalabili sul territorio nazionale, che possano prendere per mano i ragazzi senza bussola, riavvicinandoli man mano alla vita e a una quotidianità.

