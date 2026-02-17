Oltre 7 italiani su 10 usano lo smartphone al ristorante, ma cresce la consapevolezza 

Oltre 7 italiani over 24 su 10 utilizzano il cellulare mentre sono al ristorante, con un’incidenza più alta tra i giovani e le donne. Le principali motivazioni sono funzionali: il 40% degli italiani lo usa per controllare messaggi e notifiche, mentre il 38% per consultare il menu digitale. Seguono le attività legate alla condivisione dell’esperienza: il 21% scatta foto ai piatti per uso personale e il 18% per condividerle con amici o sui social. Parallelamente, emerge una forte consapevolezza sugli effetti negativi dell’eccesso di digitale a tavola, soprattutto in ambito familiare: 7 italiani over 24 su 10 ritengono che i servizi digitali o di intrattenimento (come tablet o giochi) siano dannosi in presenza di bambini, una convinzione ancora più diffusa tra i genitori e in particolare tra chi ha almeno un figlio maggiorenne. Solo il 10% degli intervistati li considera poco o per nulla dannosi, soprattutto tra chi non è genitore. Sono i dati di un sondaggio di TheFork (la piattaforma, by TripAdvisor, per le prenotazioni online di ristoranti) in collaborazione con YouGov, che il 22 febbraio - in cui si celebra lo “Sconnessi Day”, la giornata di detox digitale - si unisce a Tablo, l’app di social eating che favorisce l’incontro tra persone, con l’obiettivo di promuovere una nuova esperienza a tavola, più autentica e consapevole, dove la relazione viene prima dello smartphone.

Secondo la survey (realizzata a fine dicembre 2025 su un campione di oltre 1.000 persone di almeno 25 anni), una persona su tre dichiara di fotografare i piatti. Si tratta nella maggior parte dei casi di un comportamento occasionale: solo il 38% lo fa spesso o sempre, mentre il 62% afferma di farlo solo qualche volta o raramente, segno di un’attenzione crescente a non interrompere continuamente il momento del pasto. Il quadro evidenzia una dinamica sempre più diffusa: lo smartphone è parte dell’esperienza al ristorante, ma cresce il desiderio di limitarne l’uso per preservare la qualità della relazione e della conversazione a tavola. È in questo contesto che si inserisce la partnership tra TheFork e Tablo, nata per accompagnare le persone dall’organizzazione digitale dell’esperienza all’incontro reale, valorizzando il tempo condiviso al ristorante. Grazie ad un’integrazione tra le due piattaforme, è ora possibile prenotare il ristorante su TheFork direttamente dall’app di Tablo, semplificando l’organizzazione dell’esperienza e favorendo l’incontro tra le persone.

Ma non solo. Dalla collaborazione nasce su Tablo anche il nuovo tema permanente “Sconnessi by TheFork”, dedicato a chi desidera vivere il momento del pasto mettendo al centro la relazione e la conversazione a tavola e mettendo da parte il telefono. L’obiettivo comune è valorizzare il tempo condiviso al ristorante, utilizzando il digitale come supporto all’organizzazione dell’esperienza, senza che diventi un elemento di distrazione durante il pasto.

“Il digitale è uno strumento fondamentale per scegliere e prenotare il ristorante giusto, ma i dati ci dicono chiaramente che sempre più persone sentono l’esigenza di ridurre l’uso dello smartphone a tavola - commenta Marco Bardicchia, direttore marketing TheFork Italia - con questa partnership vogliamo accompagnare le persone fino al ristorante e poi lasciare spazio a ciò che conta davvero: l’incontro e la condivisione”.

