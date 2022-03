Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2019

Il Bolgheri Superiore 2019, interpreta a modo suo e cioè alla grande, un’annata molto significativa per il territorio di Bolgheri. Intenso e sfaccettato nel suo bagaglio aromatico di frutti neri, alloro, erbe aromatiche spezie e accenti balsamici, propone un sorso setoso, ricco e dall’architettura tannica fine e continua, che trova un epilogo altrettanto ben riuscito in un finale ampio e dai ritorni fruttati e balsamici. Si tratta, come è noto, di uno dei vini simbolo della denominazione bolgherese, capace di innescare un fenomeno di successo rapido e al contempo internazionale, coniugando una puntuale cifra stilistica ad una immediata, quanto definita, leggibilità. Uscito per la prima volta con l’annata 1985 è, da allora, costantemente ai vertici dell’enologia del Bel Paese e non solo, interpretando con tocco mediterraneo le suggestioni bordolesi più intime. L'Ornellaia, tenuta di 115 ettari a vigneto (distribuiti in sette sottozone diverse dell’areale) per una produzione di 1.000.000 di bottiglie, arrivate per la prima volta sugli scaffali nel 1988, è dal 2012 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese, ed è tra le cantine la cui fama è difficile circoscrivere a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia. Un’azienda che ha fatto un non piccolo pezzo della storia del vino a tutte le latitudini, prendendo forma negli anni Ottanta del secolo scorso e conquistando tutti senza lasciare dubbi.

