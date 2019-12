Osteria Le Due Spade

Locale storico specializzato in cucina di territorio, Le Due Spade è la più antica trattoria di Trento, con caratteristica volta a botte, pavimento originale del XVI secolo, pareti e soffitto in legno di fine Settecento. Qui si respirano i sapori della cucina antica del capoluogo trentino, spesso accompagnata da erbe aromatiche ed officinali, nonché da una spiccata attenzione alla selvaggina. È Massimiliano Peterlana a portare avanti la tradizione di uno dei ristoranti più illustri di Trento, con pochi coperti e una cucina tradizionale affidata a Federico Parolari: pappardelle al ragù di vitello, salsiccia e carciofi; salmerino alpino in “tortel de patate” su salsa allo zafferano Trentino e, tra i dessert, la tavolozza dolce agli asparagi con strudel e tortino tiepidi, semifreddo e gelato cremoso. Pane, pasta e dolci sono rigorosamente fatti in casa.

LA TOP 5 DI “LE DUE SPADE”

1. Marco Tonini

TrentoDoc Brut Nature 2015 - € 33,00

2. Eredi di Cobelli Aldo

Dosaggio Zero Aldo 2011 - € 42,00

3. Zeni

TrentoDoc Dosaggio Zero Maso Nero 2011 - € 65,00

4. Letrari

TrentoDoc Brut Rosé Riserva 4+1 2009 - € 58,00

5. Revì

TrentoDoc Extra Brut Rosé Cavaliere Nero Riserva 2011 - € 48,00

