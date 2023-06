Palladino, Docg Barolo Parafada 2019

C’è anche un Barolo Chinato, fra le etichette che produce Palladino, a fianco all’Arneis di Roero, il Cortese di Gavi, il Moscato d’Asti, un Dolcetto - un Nebbiolo - e due Barbera d’Alba, e infine 4 etichette di Barolo: l’Ornato, il San Bernardo Riserva, il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba e infine il Parafada. Tutti i Barolo nascono nella “lunga serra” delle Langhe, e il vigneto di Parafada, in particolare, è esposto in pieno sud e ha un apporto sabbioso nella composizione calcareo-argillosa del suolo: caratteristiche che - secondo l’azienda - rende questa etichetta la più fine fra i Barolo che produce. La versione 2019 ha un tannino ancora irruente, ma una complessità gustolfattiva rimarcabile: spezie dolci e legnose, ciliegia matura, note di tabacco e infine agrumi si alternano al naso, arricchendosi in bocca del sapore elegante dei fiori appassiti e di una profonda balsamicità boschiva. Il sorso è certamente aderente, ma freschezza e sapidità concedono gradualmente tregua alla lingua, permettendo di assaporare la trama fine e calma, ma saporita, del vino. Fermenta a lungo il Parafada: 30 giorni in acciaio a temperatura controllata, per poi passare in botti grandi di rovere francese. Ci sono anche vasche di cemento, nella cantina situata nell’antico edificio nel centro del paese di Serralunga d’Alba, e viene usato per la malolattica o per stoccare il Barolo prima della maturazione in legno.

(ns)

Copyright © 2000/2023