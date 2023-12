Dove degustare è solo la metà del diletto … Alla scoperta di Ruffino, azienda toscana che produce vino dal 1877 e che nella sua Tenuta Poggio Casciano ha realizzato un boutique hotel con spa e un ristorante gourmet… Non servono particolari preamboli. Ruffino, che dal 2011 fa capo al gruppo americano

Constellation Brands, è conosciuto e apprezzato ovunque nel mondo. Ciò detto, è giusto ricordare che tutto ha avuto inizio in Toscana, a Pontassieve, nel 1877, quando i cugini Ilario e Leopoldo Ruffino hanno posto le basi di una cantina destinata a diventare una pietra miliare della cultura vitivinicola. I due, infatti, forse allora inconsapevoli di un futuro così duraturo e brillante, hanno scritto le prime pagine di un libro che, a distanza di quasi 150 anni, continua ad arricchirsi di capitoli avvincenti. Ruffino ha attraversato epoche, deliziato palati eccellenti, quelli della Casa Reale Savoia, per esempio, rallegrato gli italiani a tavola, conquistato mercati a ogni latitudine. Sinonimo da sempre di qualità, oggi si propone ai suoi estimatori con una nuova immagine, decisamente più fresca, contemporanea e soprattutto emozionale: “Si tratta di un percorso importante al quale tenevamo molto, che stiamo portando avanti con grande attenzione e dedizione” ha dichiarato Sandro Sartor, presidente e amministratore delegato di Ruffino. Un percorso che sfrutta le leve di una comunicazione inedita che ha l’obiettivo di posizionare il brand nell’Olimpo enoico. La nuova campagna pubblicitaria ne è un riuscitissimo e lampante esempio: un’elegante dama fasciata in un lungo abito nero tiene tra le dita un calice di Chianti Riserva Ducale Oro, rosso emblematico della casa vinicola. A una rinnovata narrazione si aggiunge anche il restyling di Tenuta Poggio Casciano, a due passi da Firenze, la più antica delle sei sotto il marchio Ruffino. Un luogo di incantevole bellezza in cui, tra l’altro, vedono la luce i grandi rossi Modus Primo e Alauda. Questa location è il cuore pulsante dell’ospitalità, la quintessenza del Dna Ruffino. Chiunque la scelga come meta, può tranquillamente dimenticarsi il mondo fuori. A disposizione degli ospiti ci sono le camere e la piscina di Casa Ruffino, il ristorante Tre Rane e l’Enoteca con percorsi di degustazione personalizzati. Certo, anche se è impossibile sintetizzare l’anima di Ruffino nello spazio di una pagina, sarebbe un vero peccato non citare un altro punto di forza di questo marchio storico: la sostenibilità. Nel 2018 è nato Ruffino Cares, un progetto ampio e ambizioso che contempla il rispetto per l’ambiente, l’educazione al consumo responsabile del vino, l'impegno verso gli altri, la diversità e l’inclusione.

Copyright © 2000/2023