Se la moda sposa le bollicine … Dalla collaborazione tra due grandi case del made in Italy, Lunelli e Missoni, è nato uno spumante in edizione limitata ed esclusiva. Buono da bere, bello da vedere. O collezionare… C’era da aspettarselo. Dall’incontro di due veri giganti dei made in Italy, la famiglia Lunelli da una parte e la famiglia Missoni dall’altra, poteva nascere soltanto qualcosa di unico, riconducibile a una definizione très chic, quella di “wine couture”, che, a pensarci bene, unisce mondi apparentemente lontani tra di loro: la cultura vitivinicola e la moda per l’appunto. I maestri delle bollicine tricolore e la maison del lusso di Sumirago, in provincia di Varese, hanno unito genio e forze per creare un Trentodoc Blanc de Blancs millesimato in edizione limitata. É un nettare che sta sui lieviti più di 40 mesi e con la sua raffinatezza mette d’accordo sia palati sopraffini, sia fashion addicted, o più semplicemente chiunque abbia “sete di bellezza”. Ecco allora che l’iconico pattern a zig zag colorato (senza peccare di zelo tra i più riconoscibili e apprezzati del pianeta) diventa l’abito su misura, disponibile in tre varianti cromatiche, di una bottiglia nera e opaca, racchiusa a sua volta in un astuccio. Dentro ci sono loro, le uve selezionate di Chardonnay (vendemmia 2018) che regalano tutta la tipica e inimitabile freschezza di montagna. Di colore paglierino dorato e profondo, questo Ferrari Missoni, metà perfetta di altissima gastronomia, ha un bouquet aromatico di frutta a pasta gialla e agrumi. In bocca solletica il palato con delicati accenti speziati e stupisce con una gradevole nota di nocciola tostata che gli conferisce ancora più carattere. Il perlage, nemmeno a dirlo, è sottile e molto lungo. Matteo Lunelli, carismatico presidente e ceo di Ferrari Trento, ha annunciato questa nuova partnership con particolare entusiasmo: “Il bello, insieme al buono e al ben fatto sono i cardini su cui si fonda il made in Italy e sono l’essenza di questa collaborazione. Le nostre famiglie sono unite da un rapporto di amicizia che ha radici profonde. Ci accomuna anche il legame con la storia e le tradizioni di questo Paese e il desiderio di esserne ambasciatori nel mondo”. Leggendo questa dichiarazione è praticamente impossibile non rivolgere un pensiero a Ottavio Missoni, indimenticato fondatore della casa di moda, nonché geniale padre delle famose trame a colori. Era un grandissimo conoscitore di vini e distillati. Senza dubbio avrebbe apprezzato molto questa nuova bollicina. Nella forma e nella sostanza.

