Pantelleria, sequestrati 5.000 litri di falso Zibibbo di Pantelleria Dop e Terre Siciliane Igt

I Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Roma e Messina, sotto la direzione della Procura di Marsala, hanno sequestrato in un deposito sull’Isola di Pantelleria, in Sicilia, 5.000 litri di vino, di cui 3.500 in corso di trasformazione e circa 1.500 litri di vino già imbottigliato ed etichettato con le false denominazioni Zibibbo di Pantelleria Dop e Terre Siciliane Igt, oltre alla prova che l’apposizione delle denominazioni di origine fosse del tutto arbitraria, in quanto la società non risultava accreditata per tali produzioni. È il risultato finale dell’indagine con cui i militari avevano potuto appurare che una società con sede all’estero commercializzava, senza avere alcuna autorizzazione per la produzione e l’immissione in vendita, false bottiglie di vino Zibibbo di Pantelleria, sia in Italia che in altri Paesi extra Ue, tra cui Germania, Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Canada, Taiwan, Giappone, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Francia, Russia e Stati Uniti.

Il titolare della società, un imprenditore tedesco, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Marsala con l’accusa di frode in commercio aggravata per la vendita di prodotto non genuino, avendo commercializzato sin dal 2019 (5 annate vendemmiali) almeno 30.000 bottiglie di vino comune non certificato, per un guadagno stimato in oltre 800.000 euro.

“Nessuno spazio per chi cerca scorciatoie lucrando sul nome delle nostre eccellenze. Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo. Grazie ai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare per il loro straordinario lavoro a difesa del made in Italy”, ha commentato a tal proposito su Facebook il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida.

