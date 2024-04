Paololeo, Dop Primitivo di Manduria Passo del Cardinale 2021

Siamo fra Manduria e Sava, nel Salento, a una ventina di chilometri da Taranto, nell’entroterra salentino. Qui, su terreno sabbioso, si coltivano viti ad alberello di Primitivo vecchie 40 anni, che si vendemmiano alle prime ore del mattino, per non compromettere la qualità dell’uva. Uva che, dopo 3 mesi di affinamento in barriques di rovere americano e 6 in acciaio, diventeranno il Passo del Cardinale, vino solenne e intenso, che col 2021 profuma di prugna, mora, liquirizia, cardamomo, tabacco e cuoio, infine alloro: è dolce e balsamico insieme, mentre in bocca esordisce leggermente ammandorlato, giocando poi sul contrasto fra dolce e salato, dove tornano i sapori percepiti al naso. È più acido di quanto ci si aspetti, a tutto sorso, ma è anche molto caldo. I tannini sono presenti e ben amalgamati, e tengono la beva ben centrale. Chiude quasi asprigno, di arancia rossa e ribes rossi, con tanta spezia e sottobosco ad arricchire. L’azienda Paololeo si è formata grazie al contributo degli invitati al matrimonio fra Paolo Leo e la moglie Roberta. Insieme hanno desiderato e costruito una loro cantina a partire da un campo di grano. Nel 1999 è uscita la loro prima etichetta - il Primitivo Fiore di Vigna: ora, considerando anche cantina Monteparano, producono 5 milioni di bottiglie che originano a partire dai 70 ettari di proprietà, oggi gestiti insieme ai figli Nicola, Stefano e Alessandro e Francesco.

(ns)

