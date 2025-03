Paololeo, Puglia Igp Bianco Verdeca Pas Dosé Mormora 2021

Anche l’azienda salentina con sede a San Donaci si è “immersa”, è proprio il caso di dirlo, nella tendenza dei vini affinati sott’acqua. E lo ha fatto con il Metodo Classico Pas Dosé Mormora, il primo spumante pugliese ad essere maturato sotto la superficie del mare, utilizzato come ambiente di affinamento naturale. Ecco che, dopo un anno di permanenza nelle profondità marine di Porto Cesareo, le 1.011 bottiglie ottenute dalle varietà Verdeca e Maresco, che hanno riposato a 30 metri sotto la superficie marina, riemergono per affrontare il mercato. La versione 2021 del Mormora profuma di frutta tropicale, con cenni di agrumi, frutta secca e pan-brioche a rifinitura. In bocca il sorso è ampio e polposo, dallo sviluppo continuo e dal finale tendenzialmente fragrante. L’azienda Paolo Leo, fondata nel 1989, ha un’impostazione familiare ed è condotta da Paolo insieme ai figli Nicola, Stefano, Francesco e Alessandro. I vigneti di proprietà, occupano 70 ettari, mentre la produzione complessiva si attesta sui 5.000.000 di bottiglie, considerando anche l’attività di “négociant” della cantina brindisina, che lavora uve e vini provenienti da una serie di conferitori di fiducia. Il portafoglio etichette è molto articolato ed ha come riferimento i vitigni locali, dalla Malvasia Nera al Primitivo e al Negroamaro, dalla Verdeca al Fiano, ma comprende anche qualche internazionale come lo Chardonnay.

(fp)

