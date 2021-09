Paololeo, Puglia Igt Negroamaro DorsoRosso 2013

Da una parte “Signorvino”, l’enoteca veronese con punti vendita a coprire ormai l’intero territorio nazionale e da sempre sostenitrice di iniziative per la tutela del territorio e, dall’altra, Cantine Paololeo, azienda salentina che ha sentito da oltre 30 anni la necessità di essere un sostegno per il proprio territorio e la sua collettività. Questi i protagonisti del progetto, appena partito: “Adotta una alberello”. Con la vendita del Negroamaro DorsoRosso, in esclusiva negli store Signorvino, vino nato proprio con l’obiettivo di salvaguardare l’alberello del Salento, si concretizza il loro comune obbiettivo. Le bottiglie di Dorsorosso, presenti negli store di Signorvino, saranno corredate da collarini con un codice univoco: dal QR Code del sito www.dorsorosso.it, il cliente potrà inserire il suo codice e scegliere l’alberello da adottare. Il rapporto con la cantina sarà diretto: ogni cliente riceverà aggiornamenti sulle lavorazioni e sull’andamento climatico. Inoltre riceverà uno sconto per visitare la cantina e vedere il proprio alberello. La crescente estirpazione degli alberelli salentini, vigneti dalla storia millenaria, è un vero e proprio disastro culturale ed ecologico, oltre a determinare un decremento qualitativo dei vini. Il Dorsorosso 2013, affinato per 18 mesi in tonneau, è rosso fruttato, deciso e robusto, capace di restituire aromi di ciliegia in confettura e macchia mediterranea e un sorso appagante e avvolgente.

