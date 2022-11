Pasini San Giovanni, Doc Valtènesi - Riviera del Garda Lettera C 2020

Si presenta avvolto da una carta color avorio che lo protegge dalla luce, nel caso si avesse la pazienza di aspettarlo, perché promette di migliorare nel tempo. Lettera C, Valtènesi rosa, sperimentazione lunga 3 generazioni e 63 anni - spiega Paolo Pasini -“è il risultato più recente della nostra ricerca dell’identità territoriale della Valtènesi nella coltivazione del Groppello, della familiarità con la vinificazione in rosa e della propensione all’uso dell’affinamento sui sedimenti nobili per reinterpretare la tradizione centenaria del Chiaretto”. La scelta del nome è sintomatica della cura dei particolari che caratterizza Pasini San Giovanni. Lettera C, terza lettera dell’alfabeto, è l’iniziale dell’anno di fondazione dell’azienda, il ‘58; indica il terzo vino da singola uva pensato per un consumo dilatato nel tempo con Arzane e Busocaldo; il vino rosa simbolo della terza generazione della famiglia e, soprattutto, il terzo Chiaretto aziendale, ad affiancare “Il Chiaretto” e “Rosagreen”. Questa nuova etichetta rosa, premiata dalla critica dalla prima annata, la 2019, si configura come evoluzione stilistica del Valtènesi Chiaretto verso una longevità spiccata finora poco esplorata. Color rosa tenue luminoso, al naso è fresco e complesso: note di zagara, mandarino, pesca bianca, erbe aromatiche e un accento iodato. Il sorso, secco, delicato ed elegante, è vivace per freschezza e sapidità.

(Clementina Palese)

