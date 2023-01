Pasqua, Doc Valpolicella Brasa Coèrta 2019

Si chiama “Brasa Coèrta” il vino che rappresenta il percorso verso la produzione di un vino naturale di Pasqua. È un progetto che interessa un vigneto di 1,2 ettari (5000 ceppi per ettaro) impiantato nel 1985, a nord est di Verona, all'interno della fascia di vigneti della Valpantena, caratterizzato da un terreno argilloso-calcareo di origine alluvionale, posto a 230 metri sul livello del mare, e coltivato con metodi naturali a Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet Sauvignon e Merlot. La versione 2019, fermentata in legno e successivamente invecchiata per 6 mesi in tonneau di secondo e terzo passaggio, propone profumi dal rigoglioso fruttato con qualche accento speziato ed affumicato. In bocca, il sorso è tendenzialmente dolce e morbido, dallo sviluppo compatto e dal finale intenso con le spezie che tornano protagoniste. Pasqua è una delle realtà più importanti del Veneto enoico ed ha percorso un lungo tratto della storia delle cantine dell’areale veronese, a partire dal 1925 quando la famiglia omonima di origine pugliese la concepì. Oggi, l’azienda ha assunto notevoli dimensioni e conta su 322 ettari a vigneto per oltre 13 milioni di bottiglie annue, declinate in un variegato portafoglio prodotti che comprende le maggiori denominazioni venete, valorizzando areali come Castello di Montorio, Mizzole, Monte Vegro, affacciato sulla Val d’Illasi, dove nascono le etichette più ambiziose.

