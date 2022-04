Pasqua, Docg Amarone della Valpolicella Famiglia Pasqua 2017

L’Amarone Famiglia Pasqua 2017 si disimpegna bene nella declinazione di un millesimo non esente da criticità, proponendo aromi fruttati maturi e dagli accenti speziati, ad anticipare una progressione gustativa piena e dal timbro stilistico tendenzialmente “old style”. È una delle realtà più importanti del Veneto enoico che si è sviluppata, a partire dal 1925, intorno alla famiglia omonima di origine pugliese. Ovvio che si tratti di una realtà produttiva capace di evolversi e seguire con confortante puntualità i migliori sentieri dell’enologia veneta, passando progressivamente da un’impostazione aziendale industriale ad una più attenta al carattere e alle specificità dei vini veronesi. Oggi, l'azienda conta su 322 ettari a vigneto per 15,5 milioni di bottiglie annue, declinate in un variegato portafoglio prodotti che comprende le maggiori denominazioni venete, interpretate anche con coraggiose declinazioni, ma mai sminuendo il legame con la tradizione. Attraverso la valorizzazione di areali come Castello di Montorio, Mizzole, Monte Vegro, dove nascono le etichette più ambiziose, la famiglia Pasqua punta alla riscoperta del carattere dei vini tradizionali della Valpolicella. Un’operazione condotta da Riccardo Pasqua e un gruppo di tecnici capace di individuare ed amplificare i vari timbri espressivi delle molteplici zone da cui arrivano le uve destinate alle etichette più rappresentative.

(fp)

