Pasqua, Veneto Igt Rosso Passione Sentimento 2015

È una delle realtà più importanti del Veneto enoico che si è sviluppata, a partire dal 1925, intorno alla famiglia omonima di origine pugliese. Ovvio che si tratti di una realtà produttiva capace di evolversi e seguire i migliori sentieri dell’enologia veneta. Oggi, l’azienda conta su 322 ettari a vigneto per 15.000.000 milioni di bottiglie annue, numeri importanti, di un ricco portafoglio prodotti che comprende le maggiori denominazioni venete, interpretate anche con coraggiose declinazioni, ma mai sminuendo il legame con la tradizione, affiancate anche da vini a Igt, evidentemente. Nel primo caso, la famiglia Pasqua punta alla riscoperta del carattere dei vini tradizionali della Valpolicella, mentre con i vini fuori dalle denominazioni la cantina con sede a San Felice Extra si esercita nella ricerca di nuove strade più creative, per definire in modo più puntuale un’offerta così importante. Ne è un buon esempio il Passione Sentimento, oggetto del nostro assaggio. Punto di partenza del progetto “Romeo&Juliet”, che rimanda alla celebre storia d’amore che ha reso Verona celebre in tutto il mondo, è rosso che vuole evocare amore e passione. Uvaggio di Corvina, Croatina e Merlot, con le tre varietà appassite e poi affinate per 3 mesi in tonneau, è un vino dagli aromi di frutta scura in confettura e spezie dolci. In bocca, il sorso è morbido, continuo con chiusura che torna ancora sul frutto.

