Paternoster, Doc Aglianico del Vulture Don Anselmo 2016

Fu Anselmo Paternoster che nel 1925 puntò sull’Aglianico del Vulture. Una scelta lungimirante che ha condotto questa realtà produttiva, dapprima provvedendo alla sola commercializzazione poi producendo direttamente i propri vini, a diventare la guida di quella che può essere considerata una vera e propria rinascita dell’areale del Vulture e dei suoi vini alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Recentemente acquisita da Tommasi Family Estate, la cantina di Barile della famiglia Paternoster, che continua a lavorare in azienda, è un brand fondamentale per il Vulture enoico. Gli ettari a vigneto sono 20 per una produzione annua complessiva di 150.000 bottiglie. La cifra stilistica delle etichette dell’azienda, che attinge le sue uve principalmente dalle “sottozone” di Barile e Macarico, è ormai consolidata e costituisce un modello e un punto di riferimento per tutto un territorio. Il Don Anselmo è il vino bandiera aziendale ed è dedicato al suo fondatore. Uscito per la prima volta nel 1985, matura in botte grande di rovere di Slavonia e in barrique per più di un anno e mezzo, per poi completare il suo affinamento in bottiglia dove sosta altri 12 mesi, prima della commercializzazione. La versione 2016 presenta profumi fruttati generosi rifiniti da cenni di tabacco, chinotto e radice, e, in bocca, possiede uno sviluppo solido e austero con tannini severi e finale di grande respiro.

Copyright © 2000/2020