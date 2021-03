Paul Mas, Pays D'Oc Igp Cabernet Sauvignon Merlot Vignes de Nicole 2018

Vent'anni fa, Jean-Claude Mas fondò la sua azienda con una missione: far ritrovare un nuovo smalto ai vini di Languedoc. Nel corso di questi due decenni, la crescita dell'azienda è stata esponenziale. Partendo da un appezzamento di 35 ettari ricevuto in eredità dal padre Paul, a cui è dedicato il nome dell’azienda, Les Domaines Paul Mas ha ampliato le sue dimensioni, arrivando agli attuali 850 ettari a vigneto di proprietà e 15 cantine, a cui si aggiungono altri 1500 ettari gestiti da 80 viticoltori conferitori, per una produzione di 22.000.000 di bottiglie. Nonostante la crescita esponenziale, l’azienda lavora mantenendo elevati standard qualitativi su tutta la gamma di prodotti, dalle linee entry level alle selezioni premium. Il nucleo storico di Château Paul Mas è composto da 2 Tenute: il Castello e un vigneto di 28 ettari a Pézenas, e la cantina e un vigneto di 80 ettari a Nicole, vicino a Montagnac. Qui si producono le cuvées più importanti, come Vigne de Nicole, oggetto del nostro assaggio, su cui è effigiato in etichetta “Vinus” l'airone davanti al castello di Conas. Il Vigne de Nicole Cabernet Sauvignon Merlot 2018, affina per 7 mesi in barrique francesi e americane, nuove e di secondo-terzo passaggio, al naso è immediato fruttato e piacevole, con accenti speziati a rifinitura. In bocca, il sorso è morbido e accattivante con decisa presenza di tannini soffici e fragranti.

