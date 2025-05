“Pcwff Award” 2025, ecco i migliori vini nei calici del “Porto Cervo Wine & Food Festival”

Il Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg 2024 di Foss Marai è il migliore tra gli “Spumanti Metodo Charmat”, e l’Rna Metodo Classico Millesimato 2007 di Villa Franciacorta per gli “Spumanti Metodo Classico”; il Friulano Liende Doc 2023 ed il Rosè Liende 2024 entrambi di La Viarte sono, invece, i migliori tra i “Bianchi nazionali” ed i “Rosati”, mentre il Vermentino di Gallura Superiore Olianas Docg 2023 di Tenute Olianas ed il Galesa Bianco Valli di Porto Pino Igt 2021 di Cantina Mesa (Herita Marzotto Wine Estates) sono i migliori “Bianchi sardi”; e se il Rivarossa Igt Venezia Giulia 2019 di Schiopetto è il miglior “Vino Rosso nazionale”, il Cayenna Igt 2018 di Tenute Asinara è il migliore tra i “Vini Rossi sardi”: ecco i “Pcwff Award” 2025, i premi assegnati, a seguito di una degustazione effettuata dai sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier della Sardegna, coordinati da Attilia Medda, all’edizione n. 14 del “Porto Cervo Wine & Food Festival” 2025, firmato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, nei giorni scorsi a Porto Cervo, in Costa Smeralda, uno degli eventi “boutique” più glamour nel mondo dell’enogastronomia italiana che ha fatto incontrare cantine ed artigiani del gusto di tutta Italia, con buyer, addetti ai lavori, media e wine lovers (con oltre 3.000 presenze), aprendo la stagione turistica in una delle mete italiane più prestigiose e gettonate. I vini premiati entreranno ora a far parte di “Taste of Sardinia”, il progetto con il quale il gruppo mondiale dell’hôtellerie Marriott Costa Smeralda, presenta e racconta le eccellenze italiane ai turisti del lusso del mondo (dei quali, WineNews, ha tracciato un’identikit).

