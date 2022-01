Pertinace, Doc Barbera d'Alba 2016

Nel caso di Pertinace dire “piccolo è bello” calza. Solo venti i soci della Cantina per 110 ettari nei territori più noti e vocati alla produzioni di vino di tutto il Piemonte. Nel 1973, quando Mario Barbero fondò la cooperativa, i soci erano 13 e determinati a curare al meglio i propri vigneti - siti in aree particolarmente vocate divenute nel 2014 patrimonio Unesco - e a produrre vini di pregio. Poi lenta e tenace la crescita con l’aggiungersi di soci e territori, una nuova struttura nel 2014, il decollo dell’export e il traguardo di 650 mila bottiglie. Il nome della cantina deriva dal toponimo “Pertinace”, riferito a Publio Elvio Pertinace condottiero e imperatore romano che lì nacque nel 126 dc. La località si trova a Treiso (CN), uno dei quattro comuni delle Langhe culla del Barbaresco Docg, su cui la cooperativa ha puntato molto all’inizio, poi affiancato da altri vini - Langhe, Dolcetto, Barbera d’Alba e d’Asti - che si distinguono per un buon rapporto qualità/prezzo. Dai vigneti più vecchi dei soci nei comuni di Treiso, Alba, Neviglie e Magliano Alfieri nasce questa Barbera d’Alba, che fa a meno del Nebbiolo permesso per il 15% dal disciplinare. Giocata sull’equilibrio di un’elegante freschezza, risulta piacevole fin dal suo rosso con riflessi granato. Al naso prevalgono le note di ciliegia, prugna e spezie. Al sorso l’acidità tipica si stempera nel corpo. Persiste.

(Clementina Palese)

