Pescaja, Docg Terra Alfieri Arneis Solo Luna 2022

Sono vini d’impatto quelli realizzati da Giuseppe Pescaja, che ha fondato la sua azienda nel 2001, dedicandosi anzitutto all’Arneis e in seguito alla Barbera (ma ci sono anche varietà internazionali come Chardonnay e Cabernet Sauvignon e locali come l’immancabile, a queste latitudini, Nebbiolo), grazie a varie acquisizioni di appezzamenti vitati fra Cisterna d’Asti, Nizza Monferrato e le Colline Alfieri, a cavallo delle denominazioni del Roero e Terre Alfieri. Pescaja contiene tre lettere – s, c, a, - che riassumono in qualche modo la filosofia aziendale, rimandando ai termini fondamentali di sole, cuore e anima. Ma la cantina è anche tecnologicamente all’avanguardia, per supportare un progetto volto alla ricerca della massima intensità per i propri vini. Oggi questa realtà produttiva conta su 30 ettari di vigna, per una produzione complessiva di 200.000 bottiglie, distribuita su una gamma - bianchi rossi e spumanti - che comprende le denominazioni Roero, Terre Alfieri, Barbera d’Asti, Monferrato e Nizza. Il Terra Alfieri Arneis Solo Luna 2022 è un bianco tutto teso alla ricerca dell’espressione fruttata. Che, prima di tutto, si rileva nei suoi aromi, dai rimandi alla frutta tropicale e ai fiori gialli, con tocchi erbacei e vegetali. In bocca il sorso è tendenzialmente ricco, intenso e sapido, dallo sviluppo compatto e continuo e dal finale persistente su ritorni fruttati e a tratti balsamici.

