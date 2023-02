Petrolo, Doc Valdarno di Sopra Sangiovese Bòggina A 2020

Dal vigneto Bòggina, impiantato nel 1947, ha preso il via un progetto enoico aziendale che ha originato nel tempo un tris di vini, all’insegna del Sangiovese e del Trebbiano. Si tratta di uno snodo importante per la Fattoria di Petrolo anche dettato dall’inizio del lavoro sulla denominazione Valdarno di Sopra, che ha visto nel tempo arrivare per primo il Bòggina “C”, Sangiovese in purezza (poi passato a Riserva con l’annata 2019), prima annata 2006, il Bòggina “A”, sempre Sangiovese in purezza uscito per la prima volta con l’annata 2011 ed infine il Bòggina “B” (bianco appunto) da uve Trebbiano nel 2014. Il Bòggina “A”, oggetto del nostro assaggio, si caratterizza per una vinificazione in anfora di terracotta, senza aggiunta di solfiti e con fermentazione spontanea da lieviti indigeni, a cui segue la chiusura dell’anfora in cui le bucce restano in macerazione per circa 8 mesi. La versione 2020 profuma di piccoli frutti rossi, viola appassita, spezie e rimandi alla lavanda con cenni terrosi. In bocca, il sorso è spigliato, agile e saporito, dallo sviluppo ritmato e dal finale profondo dove si ritrovano frutti rossi e sottobosco. La Tenuta della famiglia Bazzocchi-Sanjust, situata nei pressi di Mercatale Valdarno, conta su 31 ettari coltivati a vigneto in regime biologico, da cui sono ottenute 85.000 bottiglie, con le prime etichette di successo uscite nella seconda metà degli anni Ottanta.

