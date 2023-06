Petrolo, Doc Valdarno di Sopra Sangiovese Boggina C Riserva 2020

Il Valdarno di Sopra Sangiovese Boggina C Riserva 2020 è fermentato in cemento e maturato in legni di varia misura per 16 mesi. I suoi profumi rimandano ai piccoli frutti rossi, alla viola leggermente appassita e alle spezie, con tocchi terrosi a rifinitura. In bocca, il sorso è ben profilato, profondo e saporito, dallo sviluppo ritmato e dal finale fragrante dove si ritrovano frutti rossi e sottobosco. Dal vigneto Bòggina, impiantato nel 1947, ha preso il via un progetto enoico aziendale che ha originato nel tempo un tris di vini, all’insegna dei vitigni di antica produzione. Si tratta di uno snodo importante per l’azienda situata nei pressi di Mercatale Valdarno anche dettato dall’inizio del lavoro sulla denominazione Valdarno di Sopra, che ha visto nel tempo arrivare per primo il Bòggina “C”, Sangiovese in purezza (poi passato a Riserva con l’annata 2019), prima annata 2006, il Bòggina “A”, sempre Sangiovese in purezza uscito per la prima volta con l’annata 2011 ed infine il Bòggina “B” (bianco appunto) da uve Trebbiano nel 2014. La Tenuta della famiglia Bazzocchi-Sanjust, , conta su 31 ettari a vigneto in biologico, da cui sono ottenute 85.000 bottiglie, con le prime etichette di successo uscite nella seconda metà degli anni Ottanta, tra le quali, il Merlot in purezza Galatrona, prodotto per la prima volta con l’annata 1994, ancora oggi a recitare il ruolo di vino bandiera aziendale.

(fp)

