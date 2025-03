Philip Togni, Napa Valley Cabernet Sauvignon Philip Togni Vineyard 2021

Sorge a 600 metri di altitudine sul livello del mare sulla Spring Mountain, nella Napa Valley occidentale, Philip Togni Winery, la cantina fondata nel 1975 e guidata tuttora, con la moglie Birgitta e la figlia Lisa, da Philip Togni: inglese di nascita, ex studente di Emile Peynaud all’Università di Bordeaux, dove ha conseguito il Diplôme National d’Oenologie, lavorava nel frattempo come cantiniere a Château Lascombes. Dai 4 ettari a vigneto in biologico, allevati a Cabernet Sauvignon (in prevalenza), Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, nascono tre etichette aziendali - il Philip Togni Vineyard (un rosso costruito decisamente sul modello bordolese), il Tanbark Hill Vineyard (Cabernet Sauvignon in purezza) e il Ca’ Togni (vino rosso dolce ispirato dal sudafricano Vin de Constantia). Philip Togni è uno dei più apprezzati produttori della Napa Valley californiana e le sue etichette, dalla cifra stilistica tendenzialmente elegante, ben rappresentano l’approccio enologico di questo che è senz’altro l’areale enoico più affermato degli Stati Uniti. Il Cabernet Sauvignon Philip Togni Vineyard 2021, maturato in barrique per 20 mesi, profuma di frutti neri, cedro e spezie, con tocchi di torrefazione e grafite. In bocca il sorso è succoso e ampio, dal tannino cremoso e dal finale ben profilato ancora sui frutti e con nota erbacea di congedo. I vini di Philip Togni sono distribuiti in Italia da Partesa.

(fp)

