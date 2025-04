Philippe Charlopin, Aoc Gevrey-Chambertin La Justice 2022

Il Domaine Philippe Charlopin, posto in Gevrey Chambertin, è stato fondato da Philippe Charlopin nel 1977 ed oggi conta su 25 ettari a vigneto, nella Côte de Nuits e Côte de Beaune (con i bianchi da Grand Cru Corton Charlemagne, 1er Cru Pernand Vergelesse, 1er Cru sous Frétille, “Villages”, Marsannay, Fixin, Pernand Vergelesses, Chassagne Montrachet, Puligny Montrachet, Bourgogne Blanc, Bourgogne Côte-d’Or, e i rossi da Grands Crus Chambertin, Charmes Chambertin, Mazis-Chambertin, Clos Vougeot, Clos St Denis, Bonnes Mares e Echezeaux, Gevrey Chambertin 1er Cru Bel Air e “Villages” Gevrey Chambertin Vieilles Vignes, Gevrey Chambertin La Justice - Les Evocelles e Village, Marsannay en Montchenevoy, Fixin Clos de Fixey (monopole), Morey Saint Denis, Chambolle Musigny, Côte de Nuits Village, Vosne Romanée, Pernand Vergelesses, Bourgogne Côte-d’Or e Bourgogne Franc de Pied) e Chablis (Petit Chablis, Chablis, Chablis 1er Cru Fourchaume, Chablis 1er Cru Beauroy, Chablis 1er Cru Côte de Léchet). Lo Gevrey-Chambertin La Justice 2022 - che deve il suo nome al luogo che anticamente era destinato all’impiccagione dei condannati a morte - profuma di melograno, ciliegia e fiori leggermente appassiti, con tocchi balsamici a rifinitura. In bocca il sorso è dinamico ed articolato, dalla fitta trama tannica e dal frutto continuo, terminando in un finale persistente.

