Pian delle Vigne, Docg Brunello di Montalcino 2020

Pian delle Vigne è la dependance nel territorio di Montalcino della famiglia Antinori, che arriva in questo areale nel 1995, proprio nel momento in cui il Brunello comincia la sua cavalcata trionfale, arrivando, oggi, a rappresentare uno dei vini nazionali più quotati. Siamo nella parte bassa del quadrante sud-occidentale della denominazione e qui l’azienda coltiva 72 ettari a vigneto (a cui si aggiungono anche 11 ettari di più recente acquisizione nella zona più alta della denominazione, nei pressi del Passo del Lume Spento). Realizzato il completamento della nuova cantina aziendale - ispirata dai disegni dello stesso Piero Antinori - l’azienda dispone oggi di un doppio edificio (uno per la fermentazione e l’altro per l’affinamento) ideato per essere semplice, pratico ma soprattutto sostenibile. Attualmente, la cantina produce oltre 252.000 bottiglie, suddivise tra un Rosso di Montalcino, la Riserva Vigna Ferrovia e il Brunello annata, ma l’acquisto di nuove vigne in una parte diversa dell’areale di Montalcino, potrebbero suggerire l’arrivo di un’altra etichetta aziendale, magari un Cru ottenuto da single vineyard, come la tendenza produttiva del Brunello sta sempre più sperimentando. Il Brunello di Montalcino 2020 profuma di frutti rossi maturi, sottobosco, liquirizia e spezie. In bocca il sorso è solido e carnoso, dai tannini articolati e dal finale persistente ancora sul frutto e le spezie.

(are)

Copyright © 2000/2025