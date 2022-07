Pian di Mare, Doc Montepulciano d'Abruzzo Maja 2016

Villamagna si trova a sud di Pescata, nella siccitosa Val di Foro in Abruzzo. A poco meno di 10 chilometri dal mare, a poco più di 200 metri di altezza e con uno dei principali massicci montuosi d'Italia alle spalle - la Maiella - qui, nel 1986, alcuni produttori si sono uniti, fondando Pian di Mare. Oggi sono 70 e si sono concentrati sul vitigno principe della regione, il Montepulciano d'Abruzzo, di cui producono 5 etichette, con uno spin off dedicato al Pecorino. Tanto sono variabili le condizioni pedo-climatiche dei loro vigneti e tanto variegati gli adattamenti pianta-terreno, che hanno deciso di intraprendere insieme ai Vivai Rauscedo un percorso di selezione massale di Montepulciano presenti sui loro campi. Ne è uscito un clone, chiamato Piandimare, che caratterizza almeno due delle loro etichette: Monolith e Maja. Entrambi sono frutto di lunghe macerazioni in acciaio e maturazioni in barrique, ed entrambi sono dedicati al territorio da cui nascono: il Monolith celebra i monoliti della Necropoli di Fossa, conosciuta come “la piccola Stonehenge d'Abruzzo; il Maja invece consacra la montagna che dà una forte identità ai vini di questa regione. Entrambi molto intensi e concentrati di frutta e spezie, nell'annata 2016 si distinguono per lo sviluppo del sorso: il Maja, infatti, riesce a concedere più spazio alla freschezza, risultando più scorrevole e meno incisivo in termini di calore e tannino.

(ns)

