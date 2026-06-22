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LA NOVITÀ

E-commerce di vino, mercato in crescita: anche Mail Boxes Etc ci investe con Mbe Wine For Europe

La piattaforma punta sulle spedizioni dirette e sulla semplificazione delle normative doganali, per far crescere il business
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Mail Boxes Etc. lancia Mbe Wine for Europe, spedizioni semplificate per il vino in Ue

L’e-commerce del vino è un mercato in crescita e, secondo l’Ecommerce Strategic Study 2025, che copre oltre l’85% del valore dell’e-commerce globale, firmato da Iwsr - International Wine & Spirits Record (leader mondiale nella fornitura di dati e approfondimenti sulle bevande alcoliche) per il periodo 2024-2029 è previsto a valore un incremento del +3%, con, in generale, il canale dell’e-commerce di alcolici stimato a superare i 36 miliardi di dollari entro il 2028. Un settore strategico, in particolare, per aziende vitivinicole e produttori impegnati nello sviluppo dei mercati esteri, ma alle prese con la complessità normativa alla dogana legata alla circolazione delle bevande alcoliche tra i Paesi dell’Unione Europea.
A semplificare ci prova Mail Boxes Etc, parte del Gruppo Fortidia, una delle più grandi reti di Centri multiservizi a livello globale, che - in collaborazione con Direct From Italy, realtà specializzata nella compliance doganale per la vendita di alcolici all’estero - ha lanciato, in questi giorni, la piattaforma digitale Mbe Wine for Europe, dedicata proprio alle aziende vinicole che vogliono sviluppare la vendita diretta ai consumatori europei attraverso canali e-commerce e punti vendita fisici . Lo strumento consente di calcolare, gestire e versare le accise previste per le vendite, sia online che offline, all’interno dell’Unione Europea e va ad ampliare l’offerta di Mail Boxes Etc nei servizi di spedizione per il vino, affiancandosi a soluzioni su misura come il ritiro in azienda, l’imballaggio specializzato e le spedizioni a privati verso gli Stati Uniti.
“Accompagnare le aziende vinicole nei percorsi di internazionalizzazione è una priorità strategica - ha dichiarato Andrea Arluna, Shipping & Fulfillment Product Director Fortidia (il gruppo di cui Mail Boxes Etc. fa parte, ndr) - con questa soluzione mettiamo a disposizione uno strumento concreto per sviluppare la vendita diretta di vino in Europa in modo strutturato e conforme alle normative”. Con la costante espansione globale dell’ecommerce, infatti, le aziende vinicole desiderano espandersi con sicurezza in nuovi mercati, rimuovendo le barriere, rafforzando la fiducia e favorendo lo sviluppo internazionale. “La vendita diretta rappresenta una grande opportunità di crescita per il settore, ma richiede strumenti adeguati per gestire la complessità normativa - ha commentato Denis Andolfo, ceo e co-founder Direct From Italy - questa collaborazione nasce proprio per rendere questi processi più accessibili e scalabili”.

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