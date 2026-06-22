Ristrutturazione di terreni e vigneti estirpati, è boom di domande in Gironda: 430 per 4.400 ettari

Ben 430 candidature per una superficie di 4.400 ettari, distribuiti su oltre 6.500 appezzamenti nei vigneti del dipartimento. Ecco i risultati dell’iniziativa “Foncier d’avenir en Gironde”, già raccontata da WineNews, e che mette a disposizione un fondo iniziale da 20 milioni di euro per ridisegnare, valorizzandoli, il futuro dei terreni e dei vigneti interessati dall’estirpazione e dare così nuove prospettive ai viticoltori che, nel Dipartimento della Gironda, il cui centro principale è Bordeaux, stanno attraversando una fase complicata: basti pensare che, dal 2023 al 2025, la superficie del vigneto girondino è diminuita di 20.000 ettari, con un nuovo piano di estirpazioni che è già stato annunciato.

Dal 6 maggio al 7 giugno 2026 era stata aperta una manifestazione di interesse con lo scopo di individuare i terreni disponibili derivanti dall’estirpazione di vigneti nella regione della Gironda. Si tratta di un programma pilota, come ha ricordato la Prefettura della Nuova Aquitania, lanciato dal Governo francese e dalla regione della Nuova Aquitania in consultazione con le organizzazioni professionali del settore agricolo, l’Agenzia per lo sviluppo del territorio della Nuova Aquitania, le Camere di commercio, le banche partner e le autorità locali, e che mira ad affrontare le sfide attuali del settore vitivinicolo della Gironda, offrendo ai viticoltori nuove prospettive e promuovendo lo sviluppo di progetti individuali e collettivi di diversificazione agricola. Si inserisce, inoltre, in un approccio più ampio di ristrutturazione dei vigneti, contrasto all’abbandono dei terreni e sostegno alle transizioni economiche e ambientali. La Prefettura ha parlato di “un grande successo” per questa iniziativa. Dei 4.400 ettari di superficie totalizzati nella manifestazione d’interesse, 1.856 arrivano dal distretto di Langon, 1.480 dal distretto di Libourne, 779 ettari dal distretto di Blaye, 146 ettari dal distretto di Lesparre-Médoc, 132 ettari dal distretto di Bordeaux. Il 60% di coloro che hanno presentato domanda sono proprietari-gestori e i motivi principali vanno dal pensionamento alla riduzione dell’attività fino alla cessazione dell’attività per motivi diversi dal pensionamento.

Prosegue, intanto, l’analisi dei risultati del bando di manifestazione d’interesse “al fine di definire e proporre priorità d’azione in linea con gli obiettivi del programma” ha sottolineato la Prefettura. La prossima riunione del Comitato Direttivo della “Foncière d’avenir en Gironde” si terrà martedì 7 luglio.

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