Pic-Nic a Campo alle Comete

Campo alle Comete, succursale bolgherese del gruppo Feudi di San Gregorio, ha già riaperto dal 20 maggio le porte ai suoi ospiti per svolgere le visite e le degustazioni su prenotazione, ma ora arricchisce l'ospitalità con due iniziative estive volte a riappropriarsi in completa sicurezza delle delle bellezze della natura: il “Pic-Nic” in cestino, prenotabile insieme alle visite guidate, in tre versioni diverse (Gluten Free, Classic e Amazing Meat), da gustare con tutti gli accessori del caso negli ampi spazi all'aperto della cantina; e l'"Aperitivo dei Desideri", rassegna serale (con qualche puntata anche a pranzo) che si svolge invece in giorni prefissati dall'azienda per godere dei cieli stellati con abbinamenti cibo-vino. Un chiaro segno di reazione creativa al disagio prodotto in epoca di coronavirus e che dovrebbe dimostrarsi una semplice, quanto efficace, modalità di ritorno alla normalità e, perché no, al piacere (per maggiori informazioni: info@campoallecomete.it; +39 334 637461).

