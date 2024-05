Picéch, Doc Collio Bianco Jelka 2019

C’è un po’ di Boemia in questa parte di Collio: pare infatti che il primo Picéch reperibile negli archivi della Chiesa di Cormòns venisse dalla repubblica Ceca e fosse arrivato nel 1615. La storia moderna dell’azienda, invece, inizia nel 1920, quando la famiglia Picéch si stabilisce sulla collina di Pradis praticandovi la viticoltura. Riescono a comperare i vigneti che lavorano negli anni Sessanta, mentre nel 1989 Roberto Picéch eredita l’azienda dal “ribelle” padre Egidio e dalla madre Jelka. Uomo dalla forte personalità, ha dato una impronta riconoscibile ai suoi vini: conduzione biologica (da quasi 3 lustri ormai), macerazioni, basse rese e passione agricola stanno alla base di questi vini identitari, condivisi con la moglie Alessia Stiglich e i loro figli. A partire dai loro nomi che sono finiti sulle etichette di due vini: Athena è un Friulano, vitigno dalle forti radici locali che permette di affrontare saldamente il futuro; Ruben è una Riserva di Merlot e Cabernet Sauvignon, rubino pieno di passione, calore e armonia. Jelka è il terzo vino ad avere un nome, ed è quello della madre di Roberto, che “ha saputo creare quello che per noi oggi è facile gestire”. La versione 2019 è complessa e bilanciata: pietra focaia, mandorla in pasta, anice, ginestra, salvia e zafferano anticipano un sorso pieno, inizialmente dolce, poi sapido infine balsamico, che porta a termine anche una lunga vena fresca ammandorlata.

(ns)

