02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Italia

RICONOSCIMENTI

Piero Mastroberardino nominato “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” da Federitaly

Premiato anche lo chef Giancarlo Vissani. Le onorificenze saranno consegnate dal Ministro del Made in Italy Adolfo Urso
federitaly, GIANFRANCO VISSANI, MADE IN ITALY, PIERO MASTROBERARDINO, Italia
Piero Mastroberardino e Gianfranco Vissani premiati da Federitaly

Piero Mastroberardino, presidente di Mastroberardino Agricola - tra le aziende di riferimento dell’enologia campana - e Cavaliere del Lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” da Federitaly, la Federazione d’imprese per la tutela e la promozione del Made in Italy, su proposta del Presidente Onorario Maurizio Marinella. Mastroberardino è una delle aziende vinicole più antiche d’Italia: attualmente è alla decima generazione e fin dall’Ottocento ha coperto un ruolo all’avanguardia per i vini campani. Insieme a Mastroberardino è stato premiato, per l’enogastronomia, lo chef Gianfranco Vissani, uno dei più noti del Belpaese, fondatore di Casa Vissani a Baschi, “tempio” dell’alta cucina italiana.
La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 26 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e dei protagonisti del made in Italy nel mondo. Tra i premiati ci sono, tra gli altri, anche l’imprenditore Diego Della Valle, fondatore del gruppo Tod’s, Ottavio Missoni Jr e il pianista Stefano Zavattoni.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: federitaly, GIANFRANCO VISSANI, MADE IN ITALY, PIERO MASTROBERARDINO

Altri articoli