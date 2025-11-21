Piero Mastroberardino nominato “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” da Federitaly

Piero Mastroberardino, presidente di Mastroberardino Agricola - tra le aziende di riferimento dell’enologia campana - e Cavaliere del Lavoro, è stato insignito dell’Onorificenza di “Ambasciatore dell’Eccellenza Italiana nel Mondo” da Federitaly, la Federazione d’imprese per la tutela e la promozione del Made in Italy, su proposta del Presidente Onorario Maurizio Marinella. Mastroberardino è una delle aziende vinicole più antiche d’Italia: attualmente è alla decima generazione e fin dall’Ottocento ha coperto un ruolo all’avanguardia per i vini campani. Insieme a Mastroberardino è stato premiato, per l’enogastronomia, lo chef Gianfranco Vissani, uno dei più noti del Belpaese, fondatore di Casa Vissani a Baschi, “tempio” dell’alta cucina italiana.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà il 26 novembre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso e dei protagonisti del made in Italy nel mondo. Tra i premiati ci sono, tra gli altri, anche l’imprenditore Diego Della Valle, fondatore del gruppo Tod’s, Ottavio Missoni Jr e il pianista Stefano Zavattoni.

Copyright © 2000/2025