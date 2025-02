Pierre Ferraud & Fils, Aoc Morgon Domaine Ferraud Les Charmes 2020

Fondato nel 1882 da Philibert Ferraud a Belleville, il Domaine Pierre Ferraud è un emblema storico della produzione vinicola del Beaujolais. Nel 1890 il figlio Tony col padre ampliò la clientela fino a Lione e Parigi mentre nel 1914 Antoine Ferraud entrò in azienda e a lui si deve il consolidamento del mercato parigino negli anni Trenta. Nel 1948 Pierre Ferraud iniziò a lavorare nell’azienda di famiglia e nel 1986 suo figlio Yves-Dominique Ferraud iniziò ad affiancare ufficialmente il padre, aprendo all’esportazione internazionale. Oggi la cantina tra rossi e bianchi produce oltre un milione di bottiglie in 7 Appellation. Per Yves-Dominique, la combinazione di tecniche tradizionali e moderne è essenziale per garantire qualità e tipicità dei vini. Il Morgon Les Charmes 2020 è un emblema del Domaine frutto dell’omonimo climat, appartenente alla famiglia Ferraud dal 1942. Attraverso il suo carattere ricco e potente, Morgon esprime pienamente il terroir d’origine, composto da rocce decomposte. La vinificazione segue metodi tradizionali, con una macerazione semi-carbonica, una pratica tipica del Beaujolais in grado di valorizzare il Gamay e le sue caratteristiche distintive di frutto. Il risultato è un vino con note di mora, ciliegia e amarena, accompagnate da una concentrazione che riflette l’annata solare e secca del 2020, mentre al palato mostra un equilibrio tra succosità e tannini materici e definiti.

(Chiara Giovoni)

Copyright © 2000/2025