Pietradolce, Doc Etna Bianco 2023

Pietradolce nasce dalla passione della famiglia Faro per il vino e per il territorio etneo, testimoniata dal marchio, un triangolo che ricorda il vulcano, e nelle etichette di alcuni vini, che raffigurano proprio la Donna Vulcano. Situata sul versante nord dell’Etna, tra Solicchiata e Passopisciaro, l’azienda ha la sua particolarità nell’essere riuscita a mantenere in vita e ristrutturare tante vigne, piantate nel periodo pre-phyllossera. I vigneti sono situati ad un’altitudine posta tra i 600 e i 900 metri, estesi su più di 30 ettari, coltivati biologicamente. Essi producono vini unici grazie ai terreni lavici, ricchi di minerali, uno dei motivi per i quali le viti sono risultate così resistenti. La cantina combina arte e artigianato, integrando al suo interno opere di artisti come Giorgio Vigna e Alfio Bonanno. Pietradolce Etna Bianco, da sole uve Carricante, coltivate ad alberello su suoli franco- sabbiosi, si ottiene da pressatura soffice e, dopo la fermentazione, viene affinato in acciaio per 4-6 mesi. Si presenta alla vista di bella luminosità paglierina, con profumi intriganti, dove la parte fruttata si affida a note agrumate, poi pesca bianca, quindi cenni minerali che si integrano a sfumature di erbe aromatiche fresche, come maggiorana e basilico. Al gusto risulta nervoso, grazie alla freschezza data dall’acidità, quindi buona ricchezza gustativa per un finale in bella tensione positiva.

(Leonardo Romanelli)

