Pietradolce, Doc Etna Rosso Santo Spirito 2020

Pietradolce è il progetto enoico della famiglia Faro, illuminato interprete dell’eccellenza etnea, sia per qualità dei vini, che per sensibilità nella valorizzazione dell’unicità del territorio etneo e della denominazione tutta. Situata tra Solicchiata e Passopisciaro, sul versante nord dell’Etna, possiede un patrimonio di vecchie vigne in un territorio unico che si distingue non solo per il suolo vulcanico ma anche per il microclima e l’altitudine. Tra le sue eccellenze spicca il Contrada Santo Spirito 2020, un vino che rappresenta appieno l’identità etnea di eleganza e carattere, da uve di Nerello Mascalese di vigneti ad alberello pre-fillossera, piantati circa 90 anni fa a 900 metri di altitudine, su suoli franco-sabbiosi ricchi di roccia vulcanica. Santo Spirito 2020 è un vino di contrada, tributo parcellare all’antico patrimonio viticolo dell’Etna, caratterizzato da un profilo aromatico unicamente complesso: al naso emergono note minerali e di pietra focaia, con eleganti elementi di frutta rossa tra ciliegia e lampone, affiancati da delicate sfumature floreali e un tocco speziato di liquirizia e cacao. Al palato il vino presenta tannini morbidi e una vibrante acidità, che ne esalta la freschezza, con un lungo finale sapido dovuto al suolo vulcanico. L’affinamento di 14 mesi in botti di rovere conferisce al vino ulteriore finezza aristocratica e la promessa di un’evoluzione di grande classe.

(Chiara Giovoni)

