Pievalta, Doc Castelli di Jesi Classico Superiore Dominè 2020

Se c’è un vitigno bianco che reagisce alle condizioni pedoclimatiche in modo percepibile nel bicchiere questo è il Verdicchio. E lo dimostrano bene le diverse espressioni delle etichette di Pievalta che su questo ha puntato. Prima azienda biodinamica delle Marche, adocchiata da Silvano Brescianini e acquistata dalla Franciacortina Barone Pizzini nel 2002, è condotta nel segno della caratterizzazione dei vini in base ai vigneti di provenienza - quasi 30 ettari in totale - diversi per suoli ed esposizioni. Dominè è il Verdicchio su cui il gruppo di lavoro - Alessandro Fenino, enologo con alle spalle alcune vendemmie in Barone Pizzini, alla direzione del progetto, affiancato dall’agronomo Pierluigi Donna, dall’enologo Sergio Paolucci - ha lavorato sperimentando fino a “trovare la quadra” differenziandolo dalle altre due etichette aziendali ottenute da uve vinificate in bianco. Il 75-80% delle uve, che provengono dalla contrada Busche in Montecarotto, grande cru della zona, viene macerato in fermentazione a cappello sommerso per una settimana, mentre il restante 20-25% arriva dalle vigne vecchie di Chiesa del Pozzo in località Monte Schiavo acquistate nel 2018. Matura in acciaio, botte grande e cemento per 20 mesi e affina in bottiglia per altri 6. La macerazione si avverte nel colore un poco aranciato, nell’intensità del naso che ricorda piccoli frutti e nel sorso sapido, voluminoso e fresco.

(Clementina Palese)

