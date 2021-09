Pio Cesare, Docg Barolo Ornato 2013

Il Barolo Ornato, realizzata per la prima volta nel 1985 per mettere in evidenza le caratteristiche straordinarie del Cru omonimo, posto nel terroir di Serralunga d’Alba, è un po’ l’etichetta che ha segnato il nuovo corso di Pio Cesare, spostandone decisamente l’asticella della qualità produttiva verso l’alto. La versione 2013 possiede un’articolazione olfattiva ricca e ancora fragrante che rimanda ai piccoli frutti rossi, al sottobosco e alle spezie, con ulteriori cenni di fiori appassiti, polvere di caffè, liquirizia, cacao, e ricordi balsamici. In bocca, pur non mancando la potenza, i tannini sono fitti e al tempo stesso leggiadri, con il sorso continuo e succoso che si chiude su tocchi boisé. L’attuale centralità che riveste l’azienda con sede ad Alba è merito in massima parte di Pio Boffa, purtroppo prematuramente scomparso. Oggi a gestire questa importante realtà ci sono il cugino Augusto, il nipote Cesare Benvenuto e la figlia Federica Rosy, che possono contare su 75 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 420.000 bottiglie. I pilastri, in termini di etichette, sono rappresentati dai Barolo e dai Barbaresco (anche se la gamma delle etichette aziendali comprende Barbera, Dolcetto, Grignolino, Gavi e Moscato), che ormai si muovono su un confortante e consolidato spessore qualitativo e sono capaci di espressioni coerenti e centrate del proprio territorio d’appartenenza.

