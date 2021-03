Ad Ascoli uno dei suoi locali più conosciuti e amati, è senz’altro la pizzeria La Scaletta. Da più di quarant’anni di proprietà della famiglia Petracci, con il passaggio di testimone ai figli Mirko, Romolo e Piero sta continuando nel suo percorso qualitativo di alta caratura. A partire dagli impasti per le pizze, tanto da “progettarne” uno proprio. Il “Gran’Aria” che ha il sapore inconfondibile del grano integrale macinato a pietra (prodotto dal Molino Quaglia di Vighizzolo d’Este) ed è il frutto di ben tre fasi di prefermento, ognuna realizzata con un diverso tipo di farina. Per la lievitazione lenta il lievito madre naturale è del maestro panificatore Pier Giorgio Giorilli. Anche le materie prime del condimento delle pizze sono selezionatissime a partire dall’utilizzo di molti prodotti Presidio Slow Food. L’offerta comprende le classiche, come la Margherita, anche in versione rivisitata e le pizze gourmet stagionali. In questo periodo di pandemia, naturalmente, l’intera offerta del menu è proposta da asporto.

