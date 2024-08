Pizzeria Pomario - Aie, Il Borro - Arezzo

È un’estate all’insegna della novità questa, per il Borro della famiglia Ferragamo. C’è, infatti, la nuova pizzeria Pomario - Aie, dove lo chef Campani propone una pizza d’autore, realizzata dalle combinazioni tra le farine prodotte al Borro, con i condimenti provenienti dall'orto della Tenuta, insieme ai prodotti caseari, l'olio d’oliva e la birra, tutti prodotti in casa. Un buon esempio di “farm to table experience”, con un’offerta che porta “in tavola” prodotti e ricette sostenibili che nascono dall’attività vitivinicola dall’orto e dall’allevamento, dalla produzione di olio extra vergine d’oliva a quella casearia e al miele, dalle farine alle uova biologiche. A svettare, tra tradizione e creatività, la “Borrigiana”, a base di ricotta fresca di pecora, miele, mozzarella e carpaccio di chianina. La pizzeria si aggiunge ad una ricca offerta che comprende il Vincafé - Orto del Prete, L’Osteria del Borro (presente anche a Firenze, Viesca, Dubai ed Elounda a Creta), Il Borro Tuscan Bistro e Il Borro Bar.

